اتوبيس الفن الجميل.. متحف السكة الحديد يستقبل المبدعين الشباب وذوي الهمم

استقبل متحف السكة الحديد بالقاهرة مجموعة من المبدعين الشباب وذوى الهمم ضمن برنامج "أتوبيس الفن الجميل" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة .



تضمنت الزيارة جولة تعريفية بين أروقة المتحف، تم خلالها التعرف علي العديد من المعروضات والمقتنيات التاريخية النادرة التى توثق تاريخ النقل في مصر ، وإنشاء وتطوير هيئة السكك الحديدية وامتداد دورها الحيوي على مدار أكثر من 175 عامًا في ربط المدن والقرى ودعم جهود التنمية في كافة ربوع مصر

وعبر المشاركون عن الفخر والاعتزاز بما شاهدوه من عروض ومقتنيات تاريخية نادرة تحكي مراحل تطور السكك الحديدية المصرية والتي تعد الأولي في افريقيا والشرق الاوسط والثانية علي مستوي العالم .

يأتي ذلك في اطار الدور المجتمعي للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، حيث تعد تلك الرحلات بمثابة تجارب إنسانية ثرية تفتح للزائرين افاقاً جديدة للثقافة والمعرفة بتاريخ مصر ومؤسساتها الوطنية العريقة .