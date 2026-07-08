هند صبرى تُشيد بمنتخب مصر بعد الخروج من المونديال

حرصت الفنانة هند صبري على توجيه رسالة دعم لمنتخب مصر، عقب انتهاء مشواره في كأس العالم 2026، مؤكدة أن اللاعبين قدموا بطولة تليق باسم الكرة المصرية رغم الخروج من المنافسات.

وكتبت هند صبري عبر حسابها على منصة X: «كل الشكر لمنتخب مصر. بطولة اتلعبت بقلب، وبروح، وبإصرار يخلّي أي حد يفخر بيكم.. يمكن النهاية ما كانتش زي ما تمنينا، لكن ده ما يغيّرش أبدًا من قيمة اللي عملتوه»

وأضافت: «شكرًا على الفرحة، وعلى الأمل، وعلى كل لحظة خلتنا واقفين وراكم بكل فخر».

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، رغم الأداء القوي والروح القتالية التي قدمها الفراعنة على مدار اللقاء.