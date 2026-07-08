ياسر جلال يدعم منتخب مصر بعد وداع المونديال: «خروج مشرف.. رفعتوا راس كل مصري»

انضم الفنان ياسر جلال إلى قائمة النجوم الداعمين للمنتخب المصري، بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، مشيدًا بالأداء القتالي الذي قدمه اللاعبون، ومؤكدًا فخره بما حققوه خلال مشوار البطولة.

ونشر ياسر جلال صورة للمنتخب المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «خروج مشرف كنتوا رجالة، وإحنا فخورين بيكم. رفعتوا راس كل مصري، وقدمتوا بطولة تليق باسم مصر»



وأنهى منتخب مصر مشواره فى بطولة كأس العالم 2026، بعدما خسر أمام نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3-2، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16، وذلك رغم الأداء البطولى الذى قدمه الفراعنة طوال اللقاء.





