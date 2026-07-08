القفزة الكبيرة من شاومي.. رسمياً الكشف عن تصميم وموعد إطلاق Redmi Note 17

أكدت شركة ريدمي أن سلسلة هواتف نوت 17 ستُطرح لأول مرة في الصين في 14 يوليو. وإلى جانب تاريخ الإطلاق، كشفت الشركة أيضًا عن أول نظرة على الهواتف الذكية القادمة، في حين أن الإعلانات الرسمية الإضافية والتسريبات الصناعية قد رسمت صورة أوضح لما يمكن أن يتوقعه المشترون من التشكيلة الجديدة.

سلسلة هواتف Redmi Note 17

إطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 17



تؤكد الشركة أن سلسلة هواتف Redmi Note 17 تتبع نهجها المتمثل في "الترقية دون زيادة في السعر"، بهدف الحفاظ على قيمة عالية في فئة الهواتف المتوسطة رغم ارتفاع تكاليف المكونات. وتعتقد Redmi أن العديد من الميزات التي كانت شائعة في الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، مثل مقاومة الماء الفائقة والزجاج الواقي المتين، قد اختفت تدريجياً، وقد صُممت سلسلة Note 17 لسد هذه الفجوة.

أكدت التسريبات إلى أن ارتفاع أسعار الذاكرة قد زاد من صعوبة تقديم هواتف ذكية اقتصادية غنية بالميزات. وتُظهر الصور الرسمية لوحة خلفية مُعاد تصميمها بجوانب مسطحة ووحدة كاميرا مستطيلة الشكل في الزاوية العلوية اليسرى.

هواتف Redmi Note 17

ميزات هاتف Redmi Note 17 Pro

يتميز اللون الأول لهاتف Redmi Note 17 Pro، المسمى "الأزرق السماوي"، بتصميم مستوحى من السماء الزرقاء والغيوم البيضاء، بدلاً من التصميم التقليدي ذي اللون الواحد أو المتدرج.

تشير التقارير إلى أن شركة ريدمي ستطلق هاتفي نوت 17 ونوت 17 برو فقط، متخليةً عن نسخة برو+ التي كانت جزءًا من سلسلة هواتفها لعدة أجيال. ويُتوقع أن يتميز الطراز القياسي بمعالج سنابدراجون 6 من الجيل الخامس ، وشاشة OLED بدقة 1.5K، وبطارية بسعة 9000 مللي أمبير، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، ومكبرات صوت ستيريو، ومقاومة متطورة للغبار والماء.



من المتوقع أن يأتي هاتف Redmi Note 17 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 7500 مع زيادة سعة البطارية إلى 10000 مللي أمبير. كما يُشاع أنه سيحتوي على شاشة بدقة 1.5K، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مع التركيز نفسه على المتانة من خلال تعزيز مقاومة السقوط ومقاومة الماء.

تقول شركة Redmi إن مبيعات عائلة Note قد تجاوزت 500 مليون وحدة على مستوى العالم خلال السنوات الـ 12 الماضية، وتهدف سلسلة Note 17 إلى مواصلة هذا الإرث من خلال تحسينات في الشاشة والتحمل والموثوقية على المدى الطويل.