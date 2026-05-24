مسؤول إسرائيلي: نشعر بخيبة أمل لتفضيل ترامب المسار السياسي تجاه إيران

أفادت القناة 14 العبرية بأن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (لم تذكر اسمه)، قال إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تفضيله المسار السياسي تجاه إيران كان "المرة الأولى التي يتبنى فيها مثل هذا الموقف".

وأضاف المسؤول: "لم نفاجأ، لكننا نشعر بخيبة أمل"، مشيراً إلى أن إيران لم تقدم أي تنازلات في المقابل، باستثناء إبدائها استعداداً للحوار فقط، وذلك بحسب ما نشرته شبكة RT الروسية.

وأوضح أن أي اتفاق محتمل لا يتضمن "إزالة كاملة للعقوبات"، كما أن القوات الأمريكية ستظل في المنطقة، وهو ما يعني أن "الخيار العسكري لم يسقط بعد".

وقال المسؤول إن إدراج لبنان ضمن أي اتفاق هو أمر "سيء"، مشدداً على أن إسرائيل كانت تخطط لتوجيه ضربات قوية لحزب الله. وأكد أنها تحتفظ بحرية العمل العسكري لمواجهة أي تهديدات انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

وأفادت مصادر إسرائيلية أمس بأن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عبّر خلال محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مخاوفه من تأجيل معالجة الملف النووي الإيراني، ومن الربط بين اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتفاهمات مع إيران".