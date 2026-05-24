قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسمياً
جلس أعلى سقف السيارة أثناء سيرها.. القبض على سائق ميكروباص وخاله في المنيا
وزير خارجية جزر القمر للإمام الأكبر: الأزهر صنع لنا جيلاً من القيادات
لبيك اللهم لبيك| ضيوف الرحمن يتدفقون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.. تفاصيل
الحرس الثوري الإيراني: شعبنا الواعي سيُفشل مخططات العدو حتى في مسار التفاوض
كارثة على إسرائيل.. تل أبيب ترتجف من اتفاق واشنطن وطهران وتعيد نشر قواتها بلبنان
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يهدد: إذا اضطررنا لاختراق الخط الأصفر فسيحدث ذلك

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمود نوفل

أفادت هيئة ‏البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان.

ونقلت هيئة ‏البث الإسرائيلية عن مصدر في جيش الاحتلال القول :  إذا اضطررنا لاختراق الخط الأصفر لمعالجة العدو فسيحدث ذلك.

وتكثف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والصناعات الدفاعية جهودها لإيجاد حلول لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الانتحارية التي يستخدمها حزب الله ضد قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وسط اعتراف متزايد بصعوبة التعامل مع هذا النوع من الطائرات منخفضة الارتفاع.

وبحسب تقارير إسرائيلية، ترى المؤسسة الدفاعية أن مواجهة هذا التهديد تتطلب “حلًا متعدد الطبقات”، يجمع بين القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية والعملياتية، مع الاعتماد على أنظمة اعتراض حركية وأخرى تعتمد على الطاقة والأنظمة الكهرومغناطيسية.

وتشير التقديرات إلى أن الطائرات المسيّرة التي يستخدمها حزب الله تعمل عبر أنظمة مغلقة مرتبطة بكابلات ألياف ضوئية، ما يجعلها بعيدة عن وسائل التشويش التقليدية أو الاتصالات اللاسلكية، كما أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة جدًا، الأمر الذي يصعّب على أنظمة الرادار التقليدية رصدها.

وتضم هذه الطائرات عادة:

أربعة مراوح كهربائية صغيرة.

كاميرا توجيه يستخدمها المشغل لتحديد الهدف وتوثيق الهجوم.

عبوات ناسفة يتراوح وزنها بين 2 و5 كيلوغرامات.

وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن الخطوة الأولى لمواجهة هذا التهديد تتمثل في تعزيز العمل الاستخباراتي، عبر تحديد مواقع مستودعات الطائرات المسيّرة ومصانع إنتاج مكوناتها داخل لبنان وخارجه، واستهدافها بشكل مباشر.

كما تبحث إسرائيل توسيع نشر أنظمة الرادار في مناطق انتشار القوات داخل جنوب لبنان، إلى جانب تطوير وحدات دفاع جوي متنقلة قادرة على حماية القوات البرية من التهديدات الجوية المختلفة، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة.

جيش الاحتلال لبنان الخط الأصفر حزب الله جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

الزمالك

الزمالك يطلب مهلة إضافية من الكاف لحل أزمة الرخصة الأفريقية

ترشيحاتنا

الأضاحي

التحالف الوطني يوسع استعداداته لتوزيع لحوم الأضاحي على مليون أسرة بالمحافظات

مضيق هرمز

الحرس الثوري: 33 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران

الحج

الأزهر: الحج عن المتوفي جائز وثوابه يصل إليه.. وصيام عرفة يكفّر ذنوب عامين

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد