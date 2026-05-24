هجوم بطائرة مسيرة.. إصابة جنديين إسرائيليين بجروح في جنوب لبنان

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديان أمس، أحدهما بإصابة متوسطة والآخر بإصابة طفيفة، جراء انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم إجلاء الجنديين لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلتيهما"، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وذكر مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية، في بيان أمس السبت ، أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس وحتى اليوم، ارتفعت إلى 3123 قتيلا و9506 مصابين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان رغم سريان اتفاق الهدنة الذي بدأ في 16 أبريل الماضي، وتم تمديده للمرة الثانية في 15 مايو الجاري لمدة 45 يوما، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.