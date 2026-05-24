جنوب لبنان .. غارات إسرائيلية على بلدة النميرية بقضاء النبطية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيل غارتان من مسيرة على بلدة النميرية بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

ولاحقا ؛ شنَّ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مُكثفة على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.



وخلال الساعات الماضية، استشهد 7 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.

ونفّذ الطيران الحربى الإسرائيلى غارات على بلدات الغندورية وكفرا ودبين وبرج قلاويه وسمع دوى انفجار ضخم فى الخيام جنوبى لبنان.

كما شن الطيران الإسرائيلى غارة على البازورية جنوبى لبنان، وسقط شهداء وجرحى جراء غارة على منزل فى بلدة الرفيد فى البقاع الغربى شرقى لبنان.

واستهدفت غارة أخرى بلدة يحمر الشقيف جنوبى لبنان وأخرى على الشهابية وسمع دوى تفجير فى الطيبة جنوبى لبنان.

وبلغت حصيلة الضحايا جراء الغارة الإسرائيلية على دير قانون النهر جنوبى لبنان، 4 شهداء.