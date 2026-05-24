الحرس الثوري الإيراني: شعبنا الواعي سيُفشل مخططات العدو حتى في مسار التفاوض

قال الحرس الثوري الإيراني، إن شعب بلاده الواعي سيُفشل مخططات العدو حتى في مسار التفاوض.

ووصف الحرس الثوري في بيان يوم الأحد، بمناسبة "يوم تحرير خرمشهر"، الذي يوافق 24 مايو، الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران في 28 فبراير الماضي بأنها "حرب هجينة".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، بدعم من الشعب، منعت العدو من تحقيق أهدافه.

ولفت إلى أن التقدم الإيراني في المجالين الصاروخي والنووي أجبر الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إعادة حساباتهما، مؤكدًا أن جميع الوحدات العسكرية الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية.

وحذر الحرس الثوري من أن أي هجوم محتمل جديد على إيران "سيمتد خارج المنطقة وسيؤدي إلى نتائج مدمرة".