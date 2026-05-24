خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج

أكد مقر خاتم الأنبياء، مقر القيادة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لتوجيه "ردٍ جهنمي" على أي اعتداء، مشددا على أن الأجانب لا مكان لهم في الخليج.

وحذر قائد مقر خاتم الأنبياء عبد اللهي "من أن استراتيجيات قائد الثورة الإسلامية لإدارة الخليج ومضيق هرمز ترتكز على مفهوم "إيران القوية"، الذي لا يترك أي مجال للوجود الأجنبي، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تسمح بتكرار التجارب التاريخية المؤلمة، وستفرض عزّة وكرامة الجمهورية الإسلامية على أي معتد".

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء خلال الاحتفال الذي أشاد فيه بتضحيات شخصيات مثل علي شمخاني وعبد الرحيم موسوي ومحمد باقر وعزيز نصير زاده وعلي رضا تنكسيري وأبو القاسم بابائيان، إن تكريم هؤلاء الأبطال يشكل مصدر إلهام للإيرانيين لمواصلة الصمود والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الوطنية.

وأضاف: "في هذا الاحتفال المهيب الذي يؤكد على استمرار المقاومة والصمود واليقظة والذكاء تجاه العدو الأمريكي الصهيوني، ستُؤمّن منطقة الخليج الفارسي عمليًا بشكر النعمة، وسيُزاح بساط استغلال العدو لهذا الممر المائي، وسيتحقق الرفاه والتقدم لصالح جميع شعوب المنطقة".