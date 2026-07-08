إخلاء سبيل المتهم الثانى فى واقعة طفل طوخ بكفالة مالية

قررت جهات التحقيق المختصة بمركز طوخ في محافظة القليوبية إخلاء سبيل المتهم الثاني في واقعة الاعتداء على طفل بقرية عرب الغدير، والمعروفة إعلاميًا بـ"واقعة رن الجرس"، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وذلك عقب ورود تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.



وأفادت تحريات المباحث، التي أُجريت بناءً على تكليف من جهات التحقيق، بأن المتهم الثاني أمسك بالطفل ظنًا منه أنه نجل المتهم الأول، دون أن يشارك في الاعتداء عليه، وهو ما أكدته أقوال عدد من شهود العيان.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق حبس المتهم الرئيسي في الواقعة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على الطفل، كما قررت عرض المتهم الثاني لحين ورود تحريات المباحث، قبل أن تنتهي التحقيقات إلى قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على طفل بقرية عرب الغدير التابعة لمركز طوخ، ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

وعقب تداول الفيديو، رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة، حيث تمكنت من كشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.