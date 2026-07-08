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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حلم المدرسة لم يكتمل.. تفاصيل مصرع الطفلة "وعد" في حادث مأساوي ببنها

المتوفية
المتوفية
إبراهيم الهواري

لم تكن الطفلة "وعد علي" تعلم أن رحلتها القصيرة لالتقاط صورة التقديم للمدرسة ستكون الأخيرة في حياتها.


خرجت الصغيرة من منزلها بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، تحمل أحلامًا بسيطة مثل باقى الأطفال، استعدادا لخطوة جديدة حيث كانت تنتظر أن تلتقط صورة تحتفظ بها الأسرة ضمن أوراق التقديم، لكن القدر كان أسرع من أحلامها.

تفاصيل الحادث 

وأثناء سيرها تعرضت لحادث تصادم مع سيارة، أسفر عن وفاتها في الحال، فيما أصيبت ربة منزل كانت متواجدة بمكان الحادث، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتحولت فرحة الأسرة التي كانت تستعد لأول أيام ابنتها في المدرسة إلى صدمة وحزن، بعدما عادوا بها جثمانا بدلا من الصورة التي كانت تنتظرها.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل جثمان الطفلة إلى المستشفى، فيما باشرت جهات التحقيق في ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولقيت طفلة مصرعها وإصابة سيدة في حادث تصادم سيارة بجوار سور السكة الحديد في منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، انتقلت على الفور سيارتين الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابة للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

بلاغًا بالواقعة 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا، بوقوع حادث تصادم سيارة بسيدة وطفلة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفلة وإصابة السيدة، تم نقلهما للمستشفى.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة لضبط السيارة وقائدها، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق بنها الأجهزة الأمنية

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