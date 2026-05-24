الداخلية السعودية: عقوبات رادعة لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، سواء من المواطنين والمقيمين؛ سيعاقب بـ"غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي؛ والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي"، مع “ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دون دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا”.

وشددت الداخلية السعودية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- على أن الحصول على تصريح حج نظامي؛ شرط أساسي لأداء فريضة الحج.

وأهابت الوزارة بالجميع، الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447هـ، والتعاون مع الجهات المختصة؛ لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، داعية إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين.