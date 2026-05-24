أوهم مواطنين بشهادات للعمل في كبرى الشركات.. سقوط متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالوايلي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – طلبات إلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.