رفعت فياض: كثافة الفصول في مصر 43 طالبًا.. وإعادة استغلال الفصول غير المستخدمة توفر 20% من الاحتياجات

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن متوسط الكثافة داخل الفصول الدراسية في المدارس وصل إلى نحو 43 طالبًا في الفصل الواحد، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تتقارب مع معدلات موجودة في دول مثل اليابان والصين.

إعادة توظيف الفصول

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم قامت بإعادة توظيف الفصول غير المستغلة داخل المدارس، إلى جانب استغلال بعض غرف الكنترولات التي كانت مغلقة طوال العام الدراسي.

دعم المنظومة التعليمية

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في توفير ما يقرب من 20% من إجمالي عدد الفصول المطلوبة على مستوى الجمهورية، وهو ما ساعد بشكل مباشر في دعم المنظومة التعليمية.

السيطرة على الطلاب واحتوائهم

وأكد أن تقليل كثافة الفصول ينعكس بشكل إيجابي على العملية التعليمية، حيث يمنح المعلم قدرة أكبر على السيطرة على الطلاب واحتوائهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص أكبر للحوار المباشر، مما يعزز التفاعل داخل الفصل الدراسي.