الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تداول فيديو لطلاب يدمرون “ديسكات وأبواب” فصول إحدى المدارس|والتعليم: قديم من 2019

ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على فيس بوك ، بعد تداول فيديو لطلاب يدمرون “ديسكات وأبواب ” فصول احدى المدارس في آخر يوم امتحانات

من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفيديو المتداول قديم من عام ٢٠١٩ ، ولكن البعض يعيد نشره الآن مرة اخرى على مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلى جانب آخر كانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول فيديو يكشف عن تحول فناء مدرسة بالقليوبية لساحة سباق موتوسيكلات

حيث ظهر في الفيديو عددا من الطلاب وهم يتسابقون بالموتوسكلات داخل فناء المدرسة

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مع الفيديو المتداول بتعليقات غاضبة ، أبرزها : ايه اللي بيحصل ده؟!سباق موتوسكلات جوة مدرسة بالقليوبية وكأن المكان ساحة استعراض مش مؤسسة تعليمية! فين الإدارة؟ وفين الإشراف؟ وإزاي يتم السماح بالمهازل دي اللي ممكن تنتهي بكارثة وإصاباتبات بين الطلبة؟ ، نرجو من الجهات المختصة فتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل المتسببين في الواقعة !!

ومن جانبها ..أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فتح تحقيق موسع في واقعة سباق للدراجات البخارية داخل فناء إحدى المدارس بشبرا الخيمة احتفالا بانتهاء الامتحانات.

وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فصل الطلاب المشاركين ١٥ يوما وحجب نتيجة الطلاب والإحالة للشؤون القانونية وإخطار الإدارة العامة للمرور بالموتوسيكلات الموجودة في الفيديو.


كما قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إحالة مدير المدرسة ومشرف الأمن والنوبتيجي للتحقيق العاجل .


هذا وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن أي مظاهر لاحتفالات بإنتهاء الامتحانات لابد أن تكون وفق الإطار القانوني وبما لا يسبب إزعاج للآخرين ، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بانضباط العملية التعليمية أو المساس بسلامة الطلاب.

