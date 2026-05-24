اليوم.. تعليم القاهرة تعلن نتائج امتحانات النقل.. وختام الدوري الإنجليزي

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر عددًا من أبرز الأحداث والفعاليات المنتظرة اليوم، والتي تنوعت بين التعليم والثقافة والرياضة.

إعلان نتائج سنوات النقل بالقاهرة

أشار البرنامج إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعلن اليوم نتائج امتحانات سنوات النقل لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني، موضحًا أنه سيتم إتاحة النتائج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمديرية لتسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور عليها.

احتفالية بأكاديمية الفنون بمناسبة موسم الحج

كما تنظم أكاديمية الفنون احتفالية كبرى بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تستهدف مختلف الفئات العمرية وذوي الهمم، من خلال تجربة تعليمية وتفاعلية تحاكي مناسك الحج.

وتتضمن الفعالية مجسمات لجبل عرفات والكعبة المشرفة وموقع رمي الجمرات، بهدف تعريف الأطفال وطلاب المدارس وذوي الهمم بمناسك الحج بصورة مبسطة وواقعية، ومن المقرر إقامة الاحتفالية في تمام الساعة 12 ظهرًا بساحة المعهد العالي للفنون الشعبية.

مواجهات قوية في ختام الدوري الإنجليزي

وفي الرياضة، يشهد اليوم إقامة 10 مباريات قوية ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُقام جميع المباريات في توقيت واحد عند السادسة مساءً.

ومن أبرز المواجهات لقاء ليفربول أمام برينتفورد، ومباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون، إلى جانب مواجهة أرسنال وكريستال بالاس، والتي تشهد مراسم تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي.

