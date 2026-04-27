الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد موسى ينعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء: أحد أبطال القوات المسلحة

كمال مدبولي
باسنتي ناجي

نعي الإعلامي أحمد موسي  اللواء كمال مدبولي، والد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي توفي صباح اليوم الاثنين، بكلمات مؤثرة.

 وكتب موسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي x:”البقاء لله ، خالص العزاء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى وفاة والد سيادته اللواء  كمال مدبولي ، أحد قادة الجيش المصري العظيم ، واحد أبطال القوات المسلحة ممن حققوا الانتصار المجيد فى  أكتوبر ١٩٧٣ ، حيث كان يتولي قيادة احدي  كتائب سلاح المدفعية وساهم بدور مهم وبارز فى المهام والعمليات العسكرية والتي حققت الانتصار لمصر فى معركة الكرامة والفخر واسترداد الأرض ، وترك اللواء كمال مدبولي بصمة متميزة فى سجلات العسكرية المصرية ,رحم الله فقيد مصر والقوات المسلحة وخالص العزاء لأسرته ومحبيه وتلاميذه ".

بعد مسيرة حافلة بالعطاء العسكري والعلمي.. توفى اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم / الاثنين / .

وُلد اللواء كمال مدبولي في 11 أكتوبر 1935، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية ضمن سلاح المدفعية، ليصبح أحد قادة هذا السلاح الاستراتيجي بالقوات المسلحة.

وشارك الفقيد بفاعلية في حرب أكتوبر 1973، ضمن جيل من ضباط المدفعية الذين أسهموا في تحقيق النصر، كما واصل مسيرته العلمية بعد ذلك، حيث شغل منصب أستاذ كرسي المدفعية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وشارك في تدريب وتأهيل أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم بمسجد المشير طنطاوي، فيما يُقام العزاء غدًا / الثلاثاء / بالمسجد ذاته.

