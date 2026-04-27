الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
الطفولة والأمومة: نجدة الطفل تلقت أكثر من 143 ألف مكالمة في ثلاثة شهور و89%‎ منهم في وضع خطر

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

تلقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقريرًا ربع سنويًا عن أداء العمل بخط نجدة الطفل خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2026، والذي تضمن تلقي الخط الساخن (16000) أكثر من 143 ألف مكالمة هاتفية، بمتوسط يومي بلغ 1,555 مكالمة.

وأوضح التقرير أن الخط الساخن (16000) سجل 6,878 شكوى وبلاغًا وطلب مساعدة وخدمة، بمتوسط يومي بلغ 75 بلاغًا، بإجمالي عدد مستفيدين وصل إلى 10 آلاف طفل. وأشار إلى أن 89% من إجمالي طالبي الخدمة كانوا بحاجة إلى الدعم والمساندة للأطفال في أوضاع الخطر، بينما مثلت الاستشارات النفسية والقانونية نسبة 11%.

وتضمن التقرير أنواع الشكاوى التي استقبلها خط نجدة الطفل، والتي تنوعت بين الإهمال الأسري، والعنف بشقيه المعنوي والبدني، وعمل الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، وزواج الأطفال، فضلًا عن تقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل التنمر والتنمر الإلكتروني، والابتزاز والتهديد.

وقد نجح خط نجدة الطفل في إنقاذ 14 طفلة من الختان خلال الفترة المشار إليها، كما تم إيقاف 39 حالة زواج لفتيات دون السن القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.

وفى هذا الإطار وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر لكافة الجهات والوزارات المعنية التي تتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في إنقاذ الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، وعلى رأسها النيابة العامة (مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين) بمكتب المستشار النائب العام، والتي لا تدخر جهدًا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون والمواثيق الدولية، إلى جانب الوزارات المعنية ووحدات حماية الطفل بالمحافظات، فضلًا عن جهود منظمات المجتمع المدني المتعاونة مع المجلس.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن أكثر المحافظات طلبًا للخدمة كانت: الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، مؤكدًا أن المجلس، ممثلًا في الإدارة العامة لنجدة الطفل، اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الأطفال وإزالة الخطر والضرر عنهم، وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد عبد الرازق أن المجلس يوفر خدمات الاستشارات التليفونية المجانية، سواء القانونية أو النفسية، عبر الخط الساخن (16000)، فضلًا عن خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري وتعديل السلوك والتخاطب، من خلال جلسات تقدمها وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل، والتي تعمل خمسة أيام أسبوعيًا (من الأحد إلى الخميس) من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمعادي – محافظة القاهرة، وذلك من خلال فريق عمل متخصص.

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أنه يتم استقبال الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال عدة آليات، تشمل الخط الساخن (16000)، وتطبيق "واتساب" على الرقم (01102121600)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد أنه يتم التعامل الفوري والعاجل مع كافة البلاغات الواردة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووحدات حماية الطفل بالمحافظات، لاتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الخطر عن الأطفال، إلى جانب التعاون مع شبكة من الجمعيات الأهلية التي تضم نخبة من الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين للتعامل مع هذه الحالات.

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

