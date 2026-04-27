الجبهة الوطنية ينعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء

ينعى حزب الجبهة الوطنية ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واللواء أ. ح. كمال مدبولي هو أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وله مسيرة حافلة في خدمة القوات المسلحة؛ حيث تدرج في المناصب العسكرية وتولى أستاذ كرسي المدفعية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ويتقدم د عاصم الجزار رئيس الحزب وكافة قيادات الجبهة الوطنية وقواعده التنفيذية والشعبية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور مصطفى مدبولي وإلى أسرته الكريمة، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، وأن يجعل ما قدمه الفقيد من سيرة طيبة وعطاء في ميزان حسناته.