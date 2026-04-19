العثور على مقبرة جماعية تضم 56 جثة بينها 50 طفلًا رضيعًا في ترينداد وتوباجو



عثرت السلطات في دولة ترينيداد وتوباجو على مقبرة جماعية تضم 56 جثة، بينها 50 طفلًا رضيعًا و6 بالغين، داخل مقبرة في منطقة كوموتو، شرق العاصمة بورت أوف سبين.



ووفق تقارير إسبانية ؛ فقد تم اكتشاف الجثث بعد بلاغ أثار الشكوك حول عمليات دفن غير قانونية، حيث تبين أن الرفات تم التخلص منها بشكل غير شرعي.

واشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون مرتبطًا بما يُعرف بـ التخلص غير القانوني من جثث غير مطالب بها، وهي ممارسة تُعد جريمة خطيرة.

وذكرت التقارير أن من بين الجثث ستة بالغين (أربعة رجال وامرأتان)، حيث وُجدت على بعضهم علامات تدل على إجراء تشريح طبي سابق.

ومن جانبها ؛ أوقفت الشرطة شخصين يعملان في مجال خدمات الدفن، بعد الاشتباه في تورطهما بمحاولة دفن الجثث بطريقة غير قانونية داخل قبر واحد.

وتشير التحقيقات إلى أنهما تلقيا تعليمات بالتعامل مع الجثث ضمن ما يُعرف بـ”دفن الفقراء”، لكن ما حدث تجاوز الأطر القانونية والإنسانية.