الحزن بعد فقدان الوالدين بين الطبيعة الإنسانية ومخاطر الاستسلام النفسي

يمثل فقدان الأب أو الأم واحدة من أقسى التجارب التي يمر بها الإنسان، حيث تختلط مشاعر الحزن بالفراغ العاطفي العميق الذي يتركه الغياب.

عمق العلاقة الإنسانية

ورغم أن الحزن يُعد رد فعل طبيعيًا يعكس عمق العلاقة الإنسانية، فإن التعامل معه بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى تداعيات نفسية وصحية خطيرة.

التوعية بكيفية تجاوز لحظات الفقد

وفي ظل تزايد الضغوط الحياتية، تبرز أهمية التوعية بكيفية تجاوز لحظات الفقد دون الانزلاق إلى العزلة أو اليأس.

التوازن بين التعبير عن الحزن

ويؤكد المتخصصون أن التوازن بين التعبير عن الحزن والاستمرار في الحياة هو السبيل الأمثل للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية في مثل هذه الظروف الصعبة.

آثار سلبية على الصحة النفسية

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن الحزن عقب فقدان الوالدين يُعد شعورًا إنسانيًا طبيعيًا لا يمكن إنكاره، لكنه حذر في الوقت نفسه من الانغماس فيه بشكل مبالغ، لما يحمله ذلك من آثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية.

فقدان الأب أو الأم

وأوضح، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن فقدان الأب أو الأم يُعد من أصعب المواقف التي قد يمر بها الإنسان، مؤكدًا أن التأثر بهذا الحدث يعكس طبيعة الإنسان ومشاعره، إلا أن الاستسلام الكامل للحزن قد يقود إلى العزلة وتدهور الحالة العامة.

تقبل الأمر بالصبر والإيمان

وأشار إلى أن الموت ليس عقوبة، بل حقيقة كونية يمر بها الجميع، وهو ما يستدعي تقبل الأمر بالصبر والإيمان، بدلًا من الوقوع في دوامة اليأس أو الانسحاب من الحياة.

الضغوط النفسية الناتجة

وأضاف أن الضغوط النفسية الناتجة عن الحزن المستمر قد تنعكس على الجسد في صورة مشكلات صحية، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، نتيجة التوتر المستمر.

العودة للحياة الطبيعية

وشدد على أن العودة للحياة الطبيعية والانخراط في العمل والأنشطة اليومية يمثلان عاملًا مهمًا في التخفيف من آثار الحزن، مؤكدًا أن التوازن بين التعبير عن المشاعر والاستمرار في الحياة هو الطريق الصحيح لتجاوز تلك المرحلة.