كليوباترا وأخواتها.. شعبة الدخان: نتوقع زيادة أسعار السجائر لمواجهة تقلبات السوق

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر .



وقال إبراهيم إمبابي في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون :" شركة فيلب موريس حسبت التكلفة ووجدت انخفاض في المبيعات بسبب زيادة حركة التهريب في هذا القطاع وقررت رفع الأسعار وهناك أصناف زادت 5 جنيه وأصناف زادت 6 جنيهات ".

وتابع إبراهيم إمبابي:" الشركات مش عارفة تبيع بسبب زيادة معدلات تهريب السجائر وبالتالي اتجهت الشركات لرفع الأسعار ".

وأكمل إبراهيم إمبابي:" كل شركة منتجة للسجائر هي التي تتخذ قرار رفع الأسعار "ـ مضيفا:" كل جنيه زيادة في أسعار السجائر الدولة بتاخد منه نص جنيه ".

ولفت إبراهيم إمبابي:" أتوقع ان تقوم باقي الشركات المنتجة للسجائر في مصر مثل الشركة المنتجة للسجائر الكليوباترا وأخواتها برفع الأسعار بعد قرار شركة شركة فيليب موريس برفع الأسعار كي تواجه تقلبات السوق"

