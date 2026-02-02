شعبة الدخان: الدولة بتاخد ضرايب بنسبة 50 % على علبة السجاير

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر .



وقال إبراهيم إمبابي في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك أصناف من السجائر ارتفعت أسعار 6 جنيهات وسعر المالبورو أصبح بـ 102 جنيه ".

وتابع إبراهيم إمبابي :" هذه الشركات حسبت التكلفة ووجدت انخفاض في المبيعات بسبب حركة التهريب في هذا القطاع وقررت هذه الشركات رفع الأسعار وهناك أصناف زادت 5 جنيه وأصناف زادت 6 جنيهات ".

واكمل إبراهيم إمبابي :" الضرائب على السجائر نوعين ضريبة ثابتة وضريبة متغيرة والضريبة الثابتة 8 جنيه على كل علبة بالإضافة إلى 50 % من سعر بيع علبة السجائر للمستهلك ".

وتشهد أسعار السجائر زيادة جديدة اعتباراً من 2 فبراير2026، وذلك عقب إعلان رسمي من شركة فيليب موريس عن أسعار سجائرها الجديدة متضمنة زيادة لبعض العلامات التجارية الأكثر استهلاكاً في مصر.

زيادة أسعار السجائر 2026



وأعلنت شركة شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

السعر على العبوة



وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022 بما يتيح للمستهلكين التأكد من السعر الرسمي المعتمد.