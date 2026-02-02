قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
توك شو

شعبة الدخان: الدولة بتاخد ضرايب بنسبة 50 % على علبة السجاير

السجائر
السجائر
هاني حسين

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر .


وقال إبراهيم إمبابي في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  هناك أصناف من السجائر ارتفعت أسعار 6 جنيهات  وسعر المالبورو أصبح بـ 102 جنيه ".

وتابع إبراهيم إمبابي :" هذه الشركات حسبت التكلفة ووجدت انخفاض في المبيعات بسبب حركة التهريب في هذا القطاع  وقررت هذه الشركات رفع الأسعار وهناك أصناف زادت 5 جنيه وأصناف زادت 6 جنيهات ".

واكمل إبراهيم إمبابي :" الضرائب على السجائر نوعين ضريبة ثابتة وضريبة متغيرة والضريبة الثابتة 8 جنيه على كل علبة بالإضافة إلى 50 % من سعر بيع علبة السجائر للمستهلك ".

وتشهد أسعار السجائر زيادة جديدة اعتباراً من 2 فبراير2026، وذلك عقب إعلان رسمي من شركة فيليب موريس عن أسعار سجائرها الجديدة متضمنة زيادة لبعض العلامات التجارية الأكثر استهلاكاً في مصر.

زيادة أسعار السجائر 2026


وأعلنت شركة شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

السعر على العبوة


وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022 بما يتيح للمستهلكين التأكد من السعر الرسمي المعتمد.

السجائر أسعار السجائر اخبار التوك شو مصر المالبورو

حزن
مزاد سيارات
جانب من المناقشة
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
