طريقة تخزين القطايف لرمضان.. خطوات بسيطة تحافظ على طراوتها وطعمها

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات البيوت في الاستعداد بشراء وتخزين المستلزمات الأساسية، وتأتي القطايف على رأس الحلويات الرمضانية التي لا غنى عنها.

وللحفاظ على طعمها الطري وجودتها طوال الشهر، ينصح خبراء التغذية باتباع خطوات صحيحة عند التخزين.



يبدأ تخزين القطايف باختيار النوع الطازج، بحيث تكون الأقراص متماسكة ولونها موحد وخالية من أي رائحة غير طبيعية. بعد ذلك يتم فرز القطايف وفصل الأقراص عن بعضها باستخدام أكياس بلاستيكية أو ورق فاصل حتى لا تلتصق أثناء التجميد.

تُوضع القطايف في أكياس محكمة الغلق أو علب مخصصة للتجميد، مع تفريغ أكبر قدر ممكن من الهواء، ثم تحفظ في الفريزر مباشرة دون غسلها أو تعريضها للرطوبة، لأن الماء قد يؤدي إلى تلفها وفقدان قوامها عند الاستخدام.

وعند الحاجة، تُخرج الكمية المطلوبة فقط من الفريزر وتُترك في درجة حرارة الغرفة لمدة قصيرة حتى تلين، دون إعادة تجميدها مرة أخرى. وبهذه الطريقة يمكن الاحتفاظ بالقطايف طازجة وصالحة للاستخدام طوال شهر رمضان، مع ضمان مذاق شهي وقوام مثالي عند الحشو والتحمير.