إزاي نخلي الملائكة تحبنا وهل هيا بتكتب بالورقة والقلم؟ أحمد فرحات يجيب

سألت الطفلة رقية، سؤالا للدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه: إزاي نخلي الملائكة تحبنا؟.

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، إن الملائكة تحبنا حينما نفعل الأمور التي أمرنا الله بها ونبيه، فالله أمرنا بالصلاة فحينما نصلي تحبنا الملائكة.

وأضاف فرحات، أن الملائكة تحبنا حينما نذكر الله ونصلي على النبي ونحافظ على الوضوء، ونساعد بعضنا البعض، فحينها تحبنا الملائكة وتدعو لنا.

وللإجابة عن سؤال الطفلة ريتال والتي تقول فيه: هيا الملائكة بتكتب بالورقة والقلم؟ قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إنه من الممكن أن يكون للملائكة دفاتر تكتب فيها بالورقة والقلم كل ما نفعله، ومن الممكن أن يكون لها وسيلة اخرى تكتب بها.

وتابع: هناك سجلات للملائكة وهذا مذكور في الأحاديث، أما وسيلة الحفظ لدى الملائكة بأي تقنية فهذا لم يطلعنا الله عليه فهذا شئ من عالم الغيب ولكن متاح للملائكة كل شئ في تسجيل الأعمال بقدرة الله تعالى.