الدوري الإسباني| فياريال يتقدم 2-1 على فالنسيا في الشوط الأول
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026
ديني

إزاي نخلي الملائكة تحبنا وهل هيا بتكتب بالورقة والقلم؟ أحمد فرحات يجيب

سؤال الطفلة رقية
سؤال الطفلة رقية
محمد شحتة

سألت الطفلة رقية، سؤالا للدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه: إزاي نخلي الملائكة تحبنا؟.

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، إن الملائكة تحبنا حينما نفعل الأمور التي أمرنا الله بها ونبيه، فالله أمرنا بالصلاة فحينما نصلي تحبنا الملائكة.

وأضاف فرحات، أن الملائكة تحبنا حينما نذكر الله ونصلي على النبي ونحافظ على الوضوء، ونساعد بعضنا البعض، فحينها تحبنا الملائكة وتدعو لنا.

وللإجابة عن سؤال الطفلة ريتال والتي تقول فيه: هيا الملائكة بتكتب بالورقة والقلم؟ قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إنه من الممكن أن يكون للملائكة دفاتر تكتب فيها بالورقة والقلم كل ما نفعله، ومن الممكن أن يكون لها وسيلة اخرى تكتب بها.

وتابع: هناك سجلات للملائكة وهذا مذكور في الأحاديث، أما وسيلة الحفظ لدى الملائكة بأي تقنية فهذا لم يطلعنا الله عليه فهذا شئ من عالم الغيب ولكن متاح للملائكة كل شئ في تسجيل الأعمال بقدرة الله تعالى.

أحمد عصام فرحات اقرأ وربك الأكرم مسجد السيدة زينب الملائكة الغيب

