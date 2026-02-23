الأهلي يحقق الفوز على ضمك بالدوري السعودي

حقق فريق الأهلي الفوز على مضيفه ضمك بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة 23 من الدورى السعودى.

أحرز الإيفوارى فرانك كيسى هدف التقدم في الدقيقة 37 لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة بينما تجمد رصيد ضمك في المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة بجدول الدوري



وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ريان حامد - زكريا هوساوي

الوسط: فالنتين أتانجانا - فرانك كيسي - إنزو ميلو

الهجوم: رياض محرز - ويندرسون جالينو - آيفان توني