التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران
جيهان زكي وتركي آل الشيخ يطلقان شراكات ثقافية كبرى بين مصر والسعودية.. مفاجآت للأوبرا وحفلات شهرية ومبادرات فنية بالمحافظات
فلوسك اتحولت بالخطأ على إنستاباى؟.. إليك طريقة استرجاعها
طقس مضطرب يضرب المحافظات.. حقيقة تعطيل الدراسة في سوهاج بعد تحذيرات الأرصاد
لن ترونا إلا معا.. تركي آل الشيخ يعلق على زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية
أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للسعودية مهمة لأمن واستقرار المنطقة بالكامل
رياضة

الأهلي يحقق الفوز على ضمك بالدوري السعودي

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي

حقق فريق الأهلي  الفوز على مضيفه  ضمك بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة 23 من الدورى السعودى.

أحرز الإيفوارى فرانك كيسى هدف التقدم في الدقيقة 37 لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة بينما تجمد رصيد ضمك في المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة بجدول الدوري 


وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ريان حامد - زكريا هوساوي

الوسط: فالنتين أتانجانا - فرانك كيسي - إنزو ميلو

الهجوم: رياض محرز - ويندرسون جالينو - آيفان توني

فريق الأهلي ضمك سلطان بن عبد العزيز

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

عمرو دياب

حملة أورنج رمضان تتصدر أنغامي.. وأغنيتها الإعلانية في المركز الأول.. تفاصيل

هاني ضاحي المرشح لمنصب نقيب عام المهندسين

حفنة وعود من هاني ضاحي لمهندسي الوادي الجديد.. هذه أهمها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة السعودية.. فيديو

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

