هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)
موعد جنازة وعزاء شقيقة الزعيم عادل إمام
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي ضد مدنيين أستراليين يهود: التعدي على النفس البشرية مُحرم
حلمي عبدالباقي يرد على متحدث نقابة الموسيقيين بشأن أزمة عاطف إمام.. تفاصيل
كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي؟.. بـ3 أعمال تتحقق أصعب أحلامك
مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
السلطات المغربية تعلن وفاة 7 أشخاص نتيجة السيول الجارفة
الإٍستقالة ليست الحل.. عمرو أديب: مجلس إدارة الزمالك عليه التحرك في قضية الأرض
متحدث وزارة الشباب والرياضة: النيابة والكسب غير المشروع يحسمان أزمة الزمالك
السعودية.. تعليق الدراسة في 36 مدينة ومحافظة غدًا الاثنين بسبب سوء الطقس
برلماني: مركز التجارة الإفريقي يُعزز حضور مصر الاقتصادي بالقارة
توك شو

نجل الفنانة جليلة محمود: «أتمنى علاجها على نفقة الدولة»

نجل الفنانة جليلة
نجل الفنانة جليلة
محمد البدوي

كشف محمد المصري، نجل الفنانة جليلة محمود، عن تدهور الحالة الصحية لوالدته، حيث تعاني من صعوبة في التنفس نتيجة إصابتها بـ"سدة رئوية".

وأضاف نجل الفنانة جليلة محمود، خلال مداخلة هاتفية مؤثرة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن والدته كانت تعاني منذ فترة من حساسية الصدر التي تطورت إلى ربو، إلا أن حالتها الصحية تدهورت فجأة في الأيام الأخيرة بسبب فيروس في الجو أثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي.

الأطباء في مستشفى النزهة

وأكد محمد المصري، أن الأطباء في مستشفى النزهة قاموا بتشخيص حالتها بأنها تعاني من "سدة رئوية"، وهو ما يعني عدم استجابة الرئة لعملية الشهيق والزفير بشكل طبيعي، ما استدعى توفير العناية المركزة لها.

وأضاف نجل الفنانة جليلة محمود، أن حالتها الصحية استمرت في التدهور، حيث كان مستوى الأكسجين في جسمها منخفضًا للغاية، ما يستدعي رعاية طبية مكثفة، كما تم اكتشاف تضخم في الغدة الدرقية قد يكون مرتبطًا بورم يضغط على القصبة الهوائية.

وأبدى محمد المصري نجل الفنانة جليلة محمود تأثره البالغ وحزنه الشديد، وهو يطلب من الجمهور الدعاء لوالدته بالشفاء، موضحًا أنه يأمل أن يتم تضمين والدته في مبادرة علاج الفنانين التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بسبب الحالة الصحية الصعبة التي تمر بها والدته والتي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

كما أعرب عن شكره للمسؤولين في نقابة الممثلين، خاصة الدكتور أشرف زكي، الذي قدم له الدعم والمساعدة خلال الأزمة، وأكد أن المستشفى قد تلقت حالتها في وقت مناسب، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها.

الحالة الصحية لوالدته

وفي النهاية، أشار محمد المصري إلى أن الحالة الصحية لوالدته تحتاج إلى متابعة مستمرة، وأنه يتمنى أن تحظى برعاية صحية متميزة، مؤكدًا على الأمل في شفاء والدته بفضل الله.

محمد المصري جليلة محمود الفنانة جليلة محمود نجل الفنانة جليلة

