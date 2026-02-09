استشاري تغذية علاجية: العدو الحقيقي لصحة القلب هو الأطعمة المصنعة والزيوت المكررة والوجبات السريعة

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والتغذية العلاجية، أن العدو الحقيقي لصحة القلب هو الأطعمة المصنعة والزيوت المكررة والوجبات السريعة، مشيرا إلى أن الإنسان عاش آلاف السنين على السمنة الطبيعية دون انتشار أمراض القلب بالمعدل الحالي.

وقال مجدي نزيه، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن العودة إلى الدهون الطبيعية والتوازن الغذائي أفضل من الاعتماد على الزيوت المصنعة.

وتابع ، استشاري التثقيف والتغذية العلاجية، أن السمنة البلدي آمنة تماماً لمرضى القلب وتفوق الزيوت المهدرجة المصنعة التي تسبب التهابات في الشرايين.

وأشار إلى أن الدهون الحيوانية الطبيعية غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية إذا تم تناولها باعتدال.