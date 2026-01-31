استشاري تغذية: الإفراط في مكملات الحديد يؤدي إلى جلطات

حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، من تناول مكملات الحديد بشكل عشوائي دون متابعة طبية، مشددًا على ضرورة فهم السبب وراء نقص الحديد قبل البدء في أي مكمل غذائي.

وأضاف مجدي نزيه خلال لقائه مع آية شعيب ببرنامج "أنا وهو وهي" والمذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلة ما يُعرف بـ"مخزون الحديد" لا ترتبط دائمًا بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، مؤكدًا أن المكملات وحدها لا تعالج المشكلة إذا كان السبب غذائيًا أو متعلقًا بأمراض الدم.

وأوضح نزيه أن فيتامينات مثل B9 (الفولات) وB12 (الكوبالامين) ضرورية للجسم، ووجودها مع الحديد يضمن امتصاصه والاستفادة منه. وأكد أن التغذية المتوازنة، خاصة تناول الكبدة، تقدم الحديد والبروتين والزنك وفيتامينات B3 وB9 وB12 معًا، مما يساعد على تعويض النقص بشكل طبيعي دون الاعتماد على المكملات فقط.

وأشار نزيه إلى أن الإفراط في مكملات الحديد قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل جلطات الدم أو اضطرابات في نخاع العظم، مشددًا على ضرورة متابعة التحاليل الدورية قبل استخدام أي مكمل. وأكد أن استشارة طبيب مختص في أمراض الدم ضرورية لتحديد الجرعة المناسبة والتأكد من عدم وجود أي أمراض مزمنة قد تتأثر بالحديد.

واختتم نزيه حديثه بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الطبيعية للحديد، مثل الكبدة واللحوم الحمراء والخضراوات الورقية، مع تجنب الإفراط في المكملات دون إشراف طبي. وأشار إلى أن العسل الطبيعي يحتوي على فوائد غذائية مهمة يمكن أن تكمل النظام الغذائي الصحي