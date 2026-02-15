قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«اسأل واستشير» تواصل النزول للحقول ورفع كفاءة زراعات الزيتون بسيناء

سيناء
سيناء
شيماء مجدي

واصل مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  زياراته الميدانية ضمن مبادرة “اسأل واستشير” للأسبوع الثالث على التوالي، دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للتنمية الزراعية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تكثيف الدعم الفني والإرشادي لمزارعي سيناء والتواجد في الحقول لدعم المزارعين، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وشهدت المبادرة المرور الميداني على عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، حيث تم تنفيذ زيارات إلى تجمع أبو رصاصة، الخفجة طويل الحامض، وبغداد بشمال سيناء، بالإضافة إلى تجمعي الحِمّة والنهايات بجنوب سيناء، وذلك لمتابعة الحالة الزراعية على أرض الواقع وتقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين.


وتضمنت أعمال المبادرة متابعة تنفيذ الممارسات الزراعية السليمة، مع متابعة أعمال الخدمة الشتوية لأشجار الزيتون والتأكيد على تنفيذها بالشكل العلمي الصحيح، خاصة فيما يتعلق بأعمال التقليم، وتحسين التهوية داخل الأشجار، وضبط برامج التسميد، بما يسهم في رفع كفاءة الأشجار وتحسين الإنتاجية خلال الموسم القادم، إلى جانب متابعة برامج مكافحة آفات الزيتون والتوعية بأساليب المكافحة المتكاملة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي، أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة، مشددًا على أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية الخاصة بزراعات الزيتون، باعتبارها من المحاصيل الاستراتيجية في التجمعات الزراعية بسيناء، ومؤكدًا استمرار فرق العمل في تقديم الدعم الفني المباشر والاستجابة السريعة لاستفسارات المزارعين.

وأشار شوقي أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة تم إعدادها للمرور الدوري على التجمعات الزراعية بصفة منتظمة والتواصل المباشر مع المزارعين، مشيرًا إلى مشاركة الهيئة البحثية بالمركز بشكل مباشر لخدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع تعد أحد أهم أولويات مركز بحوث الصحراء

ومن جانبه فقد اوضح الدكتور محمد رائف أستاذ الإنتاج النباتي والخضر أنه تم تقييم حالة الخضر والمحاصيل الحقلية ووضع برامج مناسبة للري والتسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع تعويض نقص العناصر ومراعاة تأثير الملوحة والتغيرات المناخية خلال مرحلة النمو الحالية.

وأشار الدكتور أحمد عماد أستاذ الإنتاج النباتي والفاكهة بالمركز إلى أنه تم المرور على زراعات الزيتون والشتلات الحديثة وصوب فسائل النخيل، وفحصها للتأكد من خلوها من الآفات، مع وضع برامج للتطهير والوقاية، والتوصية بتنفيذ برنامج لتحسين التزهير وجودة العقد، والتأكيد على استكمال أعمال الخدمة الشتوية والالتزام بالتعليمات الفنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام علي، أستاذ وقاية النبات بمركز بحوث الصحراء أنه تم إقرار برنامج متكامل للمكافحة حتى بداية مارس، يشمل دهان الجذوع بعجينة بوردو، والرش الوقائي والعلاجي، ومكافحة أعفان الجذور، إلى جانب برنامج وقائي لمحاصيل الفول والقمح والشعير، لضمان الحفاظ على صحة النباتات ورفع إنتاجيته، وفي السياق ذاته.

أشار الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ النباتات الطبية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بالتجمعات، مع إعداد نشرات علمية وإرشادية خاصة بمحاصيل مثل المريمية العريشي والزعتر العريشي وأنواع الأوروجانو، إضافة إلى الكركديه والشمر وإكليل الجبل، مؤكدًا أن سيناء تتميز بظروف مناخية وتربة ملائمة لإنتاج محاصيل عالية الجودة وخالية من متبقيات المبيدات عند تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن كونها الموطن الأصلي لبعض الأنواع ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية، بما يعزز فرص إدراجها ضمن خطط التنمية الزراعية المستدامة.

والجدير بالذكر أن مبادرة “اسأل واستشير” هي مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لخدمة التجمعات الزراعية، وتهدف إلى تقديم الخدمات الإرشادية والفنية لعدد 16 تجمعًا زراعيًا بشمال وجنوب سيناء، كما تقوم المبادرة بالتواصل اليومي مع المزارعين من خلال تطبيق “واتساب” لتقديم الاستشارات الفورية ومتابعة المشكلات أولًا بأول. كما يتم من خلال قناة المبادرة علي التليجرام بتوثيق المواد العلمية وإتاحة الاطلاع عليها من قبل المزارعين.
وتعكس المبادرة حرص الدولة على دعم المزارعين وتنمية سيناء، من خلال الجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للمجتمعات المحلية.

الزراعة التجمعات الزراعية سيناء بحوث الصحراء

