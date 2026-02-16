عبر الصليب الأحمر.. وصول 8 أسرى محررين إلى مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الاثنين، بأن ثمانية أسرى محررين وصلوا إلى مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعدما أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الأسرى المحررين جرى نقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وهم:

محمد عودة شمالي (47 عاماً) من الشجاعية

أحمد النجار (19 عاماً) من خان يونس

خالد شعبان (36 عاماً) من جباليا

عرفة أبو سيف (35 عاماً) من جباليا

فادي أبو سبلة (23 عاماً) من رفح

يوسف شحيبر (26 عاماً) من غزة

يحيى الهبيل (24 عاماً) من غزة

محمد أبو عبدو (30 عاماً) من النصيرات.؟