أحمد دياب: نجاح الدوري مجهود الرابطة والمتحدة ومؤسسات الدولة

قال النائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة إن نجاح رابطة الاندية لا يعود لمجلس الرابطة فقط، بل هناك شركاء كثر ساهموا وساعدوا في نجاح الرابطة.

وقال دياب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" : مجلس الرابطة والمتحدة للرياضة وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية ومؤسسات الدولة القوات المسلحة والداخلية وراء نجاح الرابطة وهم شركاء في نجاح المشروع ، بدونهم لن ننجح، سواء في اعادة الجماهير بالسعة الكاملة او انتظام المسابقة او رعاة الدوري مما يحقق فائدة لاندية الدوري

وقال دياب ان الاندية قبل رابطة الاندية لم تستفيد من مسمى الدوري لذا عملنا من البداية ان يكون هناك مسمى للدوري مما يحقق فائدة مالية للأندية ونشكر شركة النيل