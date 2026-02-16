قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

رئيس شباب النواب يطالب أعضاء اللجنة بخلع ثوب الرداء الحزبي لتحقيق مصالح الرياضة المصرية

النائب محمد مجاهد
النائب محمد مجاهد
فريدة محمد

طالب  النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أعضاء اللجنة   بخلع رداء الأحزاب ، داخل اللجنة وان يكون همهم الأول والأخير هو تحقيق مصالح الشباب المصري ، والنهوض بالرياضة المصرية .


وقال  مجاهد ، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة ، اليوم الاثنين لمناقشة خطة عمل اللجنة ،: ستفتح جميع الملفات التي من شأنها  تحقيق طفرة كبيرة للشباب والرياضة المصرية ، متابعا: " كلنا داخل اللجنة نواب عن الشعب المصري وهدفنا الأول الدفاع عن الشباب وحقوقهم ..سنخلع رداء الأحزاب داخل اللجنة ".

يذكر أن  النائب محمد مجاهد ، أكد خلال اجتماع اليوم ،   أن اللجنة ستقوم بدعوة  مسؤولي وزارة الشباب ، لمعرفة مصادر وأوجه انفاق صندوق التمويل الاهلي وصندوق الرياضة ، خاصة أن تلك الصناديق تتضمن ميزانيات ضخمة ، ولا يوجد لها تأثير حقيقي في دعم الرياضة والنشء .


واوضح رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة ستناقش دور الإعلام الرياضي في مواجهة التعصب الرياضي ، وذلك من خلال توجيه الدعوة للمهندس خالد عبدالعزيز ، رئيس المجلس الأعلى للاعلام، والدكتور أحمد المسلماني ، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ، وذلك باعتبارهما المسؤول الأول عن وسائل الإعلام ، مشيرا إلي أن ملف الاعلام الرياضي يحظي بأهمية كبيرة داخل لجنة الشباب.

لجنة الشباب والرياضة النائب محمد مجاهد خلع رداء الأحزاب الشباب المصري

