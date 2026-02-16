رئيس شباب النواب يطالب أعضاء اللجنة بخلع ثوب الرداء الحزبي لتحقيق مصالح الرياضة المصرية

طالب النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أعضاء اللجنة بخلع رداء الأحزاب ، داخل اللجنة وان يكون همهم الأول والأخير هو تحقيق مصالح الشباب المصري ، والنهوض بالرياضة المصرية .



وقال مجاهد ، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة ، اليوم الاثنين لمناقشة خطة عمل اللجنة ،: ستفتح جميع الملفات التي من شأنها تحقيق طفرة كبيرة للشباب والرياضة المصرية ، متابعا: " كلنا داخل اللجنة نواب عن الشعب المصري وهدفنا الأول الدفاع عن الشباب وحقوقهم ..سنخلع رداء الأحزاب داخل اللجنة ".

يذكر أن النائب محمد مجاهد ، أكد خلال اجتماع اليوم ، أن اللجنة ستقوم بدعوة مسؤولي وزارة الشباب ، لمعرفة مصادر وأوجه انفاق صندوق التمويل الاهلي وصندوق الرياضة ، خاصة أن تلك الصناديق تتضمن ميزانيات ضخمة ، ولا يوجد لها تأثير حقيقي في دعم الرياضة والنشء .



واوضح رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة ستناقش دور الإعلام الرياضي في مواجهة التعصب الرياضي ، وذلك من خلال توجيه الدعوة للمهندس خالد عبدالعزيز ، رئيس المجلس الأعلى للاعلام، والدكتور أحمد المسلماني ، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ، وذلك باعتبارهما المسؤول الأول عن وسائل الإعلام ، مشيرا إلي أن ملف الاعلام الرياضي يحظي بأهمية كبيرة داخل لجنة الشباب.