شباب النواب تفتح ملفات التعصب الرياضي وشركة المدن وصناديق التمويل

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمد مجاهد ، اليوم الاثنين، مناقشات موسعة بشأن خطة عمل اللجنة، ودورها الرقابي علي قطاعات وزارة الشباب المختلفة.

واكد النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستفتح جميع الملفات المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة ، لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب المصري.

ولفت إلي أن عدد من نواب اللجنة قدموا طلبات إحاطة بشأن شركة المدن التابعة لوزارة الشباب، للتعرف علي دورها في صيانة الملاعب وخطتها لإنشاء ملاعب جديدة.

انفاق صندوق التمويل الاهلي

وأشار النائب محمد مجاهد ، إلى أن اللجنة ستقوم باستدعاء مسؤولي وزارة الشباب، لمعرفة مصادر وأوجه انفاق صندوق التمويل الاهلي وصندوق الرياضة ، خاصة أن تلك الصناديق تتضمن ميزانيات ضخمة ، ولا يوجد لها تأثير حقيقي في دعم الرياضة والنشء .

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستناقش دور الإعلام الرياضي في مواجهة التعصب الرياضي، وذلك من خلال توجيه الدعوة للمهندس خالد عبدالعزيز ، رئيس المجلس الأعلى للاعلام ، والدكتور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ، وذلك باعتبارهما المسؤول الأول عن وسائل الإعلام ، مشيرا إلي أن ملف الاعلام الرياضي يحظي بأهمية كبيرة داخل لجنة الشباب.