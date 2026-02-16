تعزيزا للتكامل بين السلطات.. وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى

استقبل المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض المصرية ورئيس مجلس القضاء الأعلى المصري، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، لبحث سبل دعم التعاون والتنسيق المشترك.

وجاءت الزيارة في إطار تقديم التهنئة للوزير بمناسبة توليه حقيبة الشؤون النيابية، وتأكيدًا على متانة العلاقات المؤسسية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بما يعزز منظومة العدالة ويرسخ مبادئ سيادة القانون.

وتناول اللقاء سبل تطوير آليات التواصل والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم الصالح العام ويدعم مسار الإصلاح المؤسسي في إطار الجمهورية الجديدة.

وضم الوفد القضائي عددًا من كبار القضاة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، من بينهم رؤساء محاكم استئناف، ونواب رئيس محكمة النقض، إلى جانب قيادات رفيعة بمحكمة النقض، شملت مديري النيابة العامة لدى المحكمة، ورؤساء المكاتب الفنية، وإدارات التفتيش والعلاقات الدولية والعامة، والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى في الملفات ذات الصلة بالشأنين التشريعي والقضائي.