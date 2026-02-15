تخفيضات ضخمة على تليفزيونات LG OLED وQNED في عطلة الروؤساء

كشفت منصة IGN ، أن شركة LG طرحت مجموعة من التخفيضات الكبيرة على أحدث تلفزيوناتها بمناسبة عطلة الرؤساء في الولايات المتحدة، مع تخفيضات لافتة على موديلات OLED وQNED الموجهة لعشاق الأفلام والألعاب على حد سواء.​

وأوضحت المنصة، أن هذه العروض تشمل شاشات ضخمة بمقاسات تصل إلى 86 بوصة، مع نسب خصم تصل في بعض الطرازات إلى أكثر من 40% من السعر الأصلي، ما يجعل الفترة الحالية من أنسب الأوقات لشراء تلفزيون جديد من الفئة العليا.​

خصومات حتى 40% على شاشات LG OLED

أشارت IGN إلى أن تلفزيون LG OLED evo AI C5 بقياس 77 بوصة، وهو من موديلات 2025، انخفض سعره من 3699.99 دولار إلى 2299.99 دولار، أي خصم بنحو 38%، مع دعم دقة 4K ومعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى تقنيات مثل NVIDIA G‑Sync وAMD FreeSync Premium التي تهم مستخدمي أجهزة الألعاب.​

وأكد التقرير، أن موديل LG OLED AI B5 بقياس 83 بوصة حصل هو الآخر على خصم يقارب 40%، حيث تراجع سعره من 4499 دولار إلى 2699.99 دولار، مع دعم Dolby Vision وDolby Atmos ووضع Filmmaker Mode لعشاق مشاهدة الأفلام بطريقة قريبة من نية صناع العمل.​

عروض على G5 OLED مع حامل حائط مرفق

وأوضحت المنصة، أن تلفزيون LG OLED evo AI G5 بقياس 77 بوصة يُباع خلال العرض بسعر 3499.99 دولار بدلًا من 4499.99 دولار، مع تزويده بحامل حائط ضمن الحزمة، ما يقلل التكلفة الإجمالية على من يخطط لتعليقه على الحائط في غرفة المعيشة أو السينما المنزلية.​

وأشارت IGN ، إلى أن مراجعتها السابقة منحت هذا الموديل تقييمًا مرتفعًا بفضل جودة الصورة الساطعة والنقية وتوازن الظلال في المشاهد المظلمة، مع خيارات إضافية في “مركز الألعاب” داخل التلفزيون مثل إعداد Black Stabilizer لتحسين رؤية التفاصيل في المناطق الداكنة أثناء اللعب.​

تخفيضات كبيرة على تلفزيونات QNED وMini LED

وأكد التقرير ، أن LG لم تقتصر على عروض OLED فقط، بل قدّمت أيضًا خصومات على عدة موديلات QNED تعتمد على لوحات LCD محسنة بإضاءة Mini LED، والتي تقدم سطوعًا أعلى وتدرجًا أفضل بين درجات السواد والضوء مقارنة بالتلفزيونات التقليدية.​

وأوضحت المنصة، أن تلفزيون LG QNED evo AI QNED85A بقياس 65 بوصة متاح الآن مقابل 699.99 دولار بعد خصم يقارب 46% من السعر الأصلي البالغ 1299 دولار، في حين انخفض سعر موديل QNED AI QNED82A بقياس 86 بوصة إلى 1299.99 دولار بدلًا من 1699 دولار.​

تلفزيون 8K عملاق بنصف سعره تقريبًا

وأشارت IGN، إلى أن من بين أكثر العروض لفتًا للانتباه تلفزيون QNED MiniLED QNED99T بقياس 86 بوصة بدقة 8K، حيث تراجع سعره من 5299.99 دولار إلى 2499.99 دولار، أي خصم يتجاوز 50% من السعر الأصلي.​

أكد التقرير أن استخدام إضاءة Mini LED في هذا الموديل يساعد على تقديم درجة سطوع عالية وتحكم أفضل في التعتيم المحلي وتقليل ظاهرة الـBlooming حول الأجسام الساطعة، وهي عوامل مهمة بشكل خاص مع الشاشات كبيرة الحجم بدقة 8K.​

عروض إضافية في متاجر الإلكترونيات

أوضحت المنصة أن عروض عطلة الرؤساء لا تقتصر على تلفزيونات LG، إذ تشير IGN إلى أن متاجر مثل Best Buy تنظم حملة تخفيضات واسعة تشمل أجهزة آيباد وماك بوك وأجهزة لابتوب مخصصة للألعاب إلى جانب الشاشات.​

أشارت IGN إلى أن أمازون هي الأخرى تشارك في موسم العروض بحملات شراء “واحد واحصل على الثاني بنصف السعر” على الكتب والأفلام بدقة 4K وألعاب الطاولة، بينما تطرح منصات مثل Wayfair تخفيضات على الأثاث ووحدات الترفيه التي يمكن استخدامها مع التلفزيونات الجديدة، ما يجعل فترة عطلة الرؤساء مناسبة لتجهيز غرفة المعيشة أو السينما المنزلية بالكامل.