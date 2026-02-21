عضو بالشيوخ: حضور مصر في مجلس السلام يعزز مكانتها الدولية ويجدد التزامها بنصرة غزة

أكد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بالعاصمة الأمريكية واشنطن تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار الدور المصري الفاعل على الساحة الدولية، وتعكس بوضوح حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية وقيادتها السياسية لدى المجتمع الدولي، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أن مصر ليست مجرد طرف مشارك، بل شريك أساسي لا يمكن تجاوزه في أي جهد دولي يستهدف إنهاء النزاعات وتحقيق السلام، مشيراً إلى أن هذا الحضور يعكس المكانة السياسية والدبلوماسية الرفيعة التي استعادت مصر ترسيخها خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية القيادة السياسية وسياساتها المتزنة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أهمية هذا المجلس تتضاعف في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والعدوان المستمر على قطاع غزة، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تتحرك بكل قوة وعلى جميع المستويات السياسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من خلال جهود وقف إطلاق النار، أو إدخال المساعدات الإنسانية، أو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار محمود مرجان، إلى أن الدولة المصرية لعبت دوراً محورياً في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، حيث فتحت معبر رفح بشكل مستمر لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات، كما قادت جهوداً دبلوماسية مكثفة مع مختلف الأطراف الدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني ومنع تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب، أن مشاركة مصر في "مجلس السلام" تمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن القاهرة ستظل صوتاً قوياً داعماً للحق والعدل، ومدافعاً عن استقرار المنطقة، وأن مصر تتحرك وفق رؤية متكاملة تقوم على تحقيق السلام الشامل والعادل، وليس السلام الشكلي، بما يضمن الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وشدد نائب الجيزة، على أن الدولة المصرية أثبتت عبر التاريخ أنها حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي، وأنها تمتلك من الخبرة والثقل السياسي والدبلوماسي ما يؤهلها للقيام بدور قيادي في تسوية الأزمات، مؤكداً أن التحركات المصرية الحالية، سواء عبر "مجلس السلام" أو غيره من المحافل الدولية، تعكس التزاماً وطنياً وقومياً ثابتاً بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي العربي.

واختتم النائب محمود مرجان، حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الدولية خلف الرؤية المصرية التي تدعو إلى وقف التصعيد، وحماية المدنيين، وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى حل الدولتين.