الاحتلال يعلن ضرب خلية تابعة لـحزب الله زاعما إعدادها لهجمات وشيكة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف أمس 3 مراكز قيادة تابعة لحزب الله في منطقة بعلبك في لبنان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف جيش الاحتلال: «قضينا على عناصر لحزب الله يعملون على تسريع وتيرة استعداده لتنفيذ هجمات».

ومن جانبه أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الغارات الإسرائيلية على صيدا والبقاع، مؤكدا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل عملا عدائيا لإفشال الجهود والمساعي الدبلوماسية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية.

وشدد على أن الغارات الإسرائيلية تمثل انتهاكا جديدا لسيادة لبنان وخرقا واضحا للالتزامات الدولية، داعيا الدول الراعية للاستقرار في المنطقة لتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف: «يجب الضغط على إسرائيل لاحترام القرارات الدولية بما يحفظ سيادة لبنان ويجنب المنطقة مزيدا من التصعيد والتوتر».