انطلاق الدورة الرياضية الرمضانية 2026 بهيئة ميناء دمياط

أطلقت هيئة ميناء دمياط فعاليات الدورة الرياضية الرمضانية لعام 2026، بمشاركة واسعة من مختلف الإدارات.

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس الإدارة والسيد اللواء بحرى دكتور احمد حمدى عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

وتجسد الدورة رؤية الهيئة في بناء بيئة عمل متكاملة لا تقتصر على الأداء المهني فحسب، بل تمتد لتشمل دعم الروابط الاجتماعية والثقافية والرياضية، وترسيخ الثقافة المؤسسية القائمة على التعاون ، إيمانًا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس الحقيقي لتحقيق التطوير المستدام، وأن بيئة العمل الصحية والمتوازنة تنعكس مباشرة على معدلات الرضا والانتماء والإنتاجية.



وتضم الدورة عددًا من الألعاب التي تحظى بإقبال واسع بين العاملين ، وفي مقدمتها كرة القدم الخماسية، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، بما يتيح مساحة متنوعة للمشاركة ويعزز من فرص التفاعل الإيجابي بين مختلف الفئات.