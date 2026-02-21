قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات قسد تنقل معدات ثقيلة من حقول نفط رميلان بالحسكة إلى شمال العراق
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
محافظات

انطلاق الدورة الرياضية الرمضانية 2026 بهيئة ميناء دمياط

زينب الزغبي

أطلقت هيئة ميناء دمياط فعاليات الدورة الرياضية الرمضانية لعام 2026، بمشاركة واسعة من مختلف الإدارات.
جاء ذلك بحضور اللواء بحرى  طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس الإدارة والسيد اللواء بحرى  دكتور احمد حمدى عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

وتجسد الدورة رؤية الهيئة في بناء بيئة عمل متكاملة لا تقتصر على الأداء المهني فحسب، بل تمتد لتشمل دعم الروابط الاجتماعية والثقافية والرياضية، وترسيخ الثقافة المؤسسية القائمة على التعاون ، إيمانًا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس الحقيقي لتحقيق التطوير المستدام، وأن بيئة العمل الصحية والمتوازنة تنعكس مباشرة على معدلات الرضا والانتماء والإنتاجية.
 

وتضم الدورة عددًا من الألعاب التي تحظى بإقبال واسع بين العاملين ، وفي مقدمتها كرة القدم الخماسية، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، بما يتيح مساحة متنوعة للمشاركة ويعزز من فرص التفاعل الإيجابي بين مختلف الفئات.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

