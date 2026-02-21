قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري
حامد حمدان رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري
أمريكا تخطط لإعادة افتتاح سفارتها في دمشق
توك شو

سيف زاهر: مدحت شلبي أكثر هدوءًا.. وشوبير “عاركة وخناقة شغالة”

سيف زاهر
سيف زاهر

قال الإعلامي سيف زاهر، إنه لم يقدم أي برنامج بمفرده على مدار مسيرته الإعلامية، موضحًا أنه عمل دائمًا مناصفة مع زملائه، بدءًا مع مدحت شلبي، ثم مع أحمد شوبير، وحاليًا مع إبراهيم عبد الجواد. 

وأوضح “سيف زاهر”، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “أسرار"، على شاشة “النهار”، أنه خلال أربع سنوات من العمل مع مدحت شلبي، قضى أفضل سنوات في حياته المهنية، مؤكدًا أنهما لم يختلفا أبدًا وتعاونا بشكل ممتاز، مشيرًا إلى أن تجربة العمل مع أحمد شوبير امتدت أيضًا لخمس سنوات، وكانت مختلفة في أسلوب العمل.

وشدد سيف زاهر ، على أن شوبير يتميز بالسعي الدائم وراء المعلومة والضيف والموضوع، بينما يعتمد مدحت شلبي على قناعاته الخاصة في اختيار الضيوف وتنظيم ميزانية البرنامج، موضحًا أن العمل الإعلامي يتطلب التعاون والمرونة، وأنه استطاع خلال مسيرته تقديم البرامج جنبًا إلى جنب مع زملائه دون أن يختلف معهم.

ونوه بأن كل تجربة عمل كانت لها خصائصها التي أضافت له خبرة ومهارة كبيرة في المجال، موضحًا أن أسلوب الكابتن مدحت شلبي أكثر هدوءًا، بينما إذا كان مكان المشاهد يفضل أسلوب أحمد شوبير فستكون المنافسة محتدمة، مشيرًا إلى أن مدرسة شوبير "عركه وخناقة شغالة".

سيف زاهر أميرة بدر برنامج أسرار

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

وزير الأوقاف يفتتح «ملتقى الفكر الإسلامي» في ثوبه الجديد بمسجد سيدنا الحسين

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين

صلاة التراويح

نجوم دولة التلاوة يحيون ثالث ليالي رمضان بتجاويد خاشعة .. صور

صورة تعبيرية

هل أباح القرآن ضـ.ـرب النساء؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يوضح مفاجأة لغوية

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

