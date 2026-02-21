سيف زاهر: مدحت شلبي أكثر هدوءًا.. وشوبير “عاركة وخناقة شغالة”

قال الإعلامي سيف زاهر، إنه لم يقدم أي برنامج بمفرده على مدار مسيرته الإعلامية، موضحًا أنه عمل دائمًا مناصفة مع زملائه، بدءًا مع مدحت شلبي، ثم مع أحمد شوبير، وحاليًا مع إبراهيم عبد الجواد.

وأوضح “سيف زاهر”، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “أسرار"، على شاشة “النهار”، أنه خلال أربع سنوات من العمل مع مدحت شلبي، قضى أفضل سنوات في حياته المهنية، مؤكدًا أنهما لم يختلفا أبدًا وتعاونا بشكل ممتاز، مشيرًا إلى أن تجربة العمل مع أحمد شوبير امتدت أيضًا لخمس سنوات، وكانت مختلفة في أسلوب العمل.

وشدد سيف زاهر ، على أن شوبير يتميز بالسعي الدائم وراء المعلومة والضيف والموضوع، بينما يعتمد مدحت شلبي على قناعاته الخاصة في اختيار الضيوف وتنظيم ميزانية البرنامج، موضحًا أن العمل الإعلامي يتطلب التعاون والمرونة، وأنه استطاع خلال مسيرته تقديم البرامج جنبًا إلى جنب مع زملائه دون أن يختلف معهم.

ونوه بأن كل تجربة عمل كانت لها خصائصها التي أضافت له خبرة ومهارة كبيرة في المجال، موضحًا أن أسلوب الكابتن مدحت شلبي أكثر هدوءًا، بينما إذا كان مكان المشاهد يفضل أسلوب أحمد شوبير فستكون المنافسة محتدمة، مشيرًا إلى أن مدرسة شوبير "عركه وخناقة شغالة".