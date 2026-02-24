ينذر بكارثة.. تحذير روسي للبريطانيين والفرنسيين من التآمر النووي ضدها

حذر مجلس الفيدرالية الروسي في بيان موجه إلى البرلمانين البريطاني والفرنسي، من أن التآمر بين الحكومتين البريطانية والفرنسية لتزويد كييف بأسلحة نووية ينذر بكارثة.

قنبلة نووية أو قذرة

وأفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن لندن وباريس، تعتقدان أن أوكرانيا يجب أن تُزود بقنبلة نووية، أو على الأقل "قنبلة قذرة".

ودعا بيان المجلس، أعضاء مجلسي النواب البريطاني والفرنسي، إلى الشروع فورًا في تحقيقات وإطلاع مواطنيهم على ملابسات هذا التهور الخطير.

كما وُجّه النداء عبر القنوات الدبلوماسية إلى البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمر استعراض الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

روسيا وأوكرانيا والطرق السلمية

أعلن الكرملين أنه لا يستطيع حتى الآن تحديد التواريخ الدقيقة لعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، حيث لا يزال يتعين الاتفاق عليها.

وأشار إلى إن موقف روسيا من الوضع في أوكرانيا واضح وثابت والآن كل شيء رهنٌ بتصرفات نظام كييف فيما يأمل في مواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا وسيعلن عن مكان وتوقيت الجولة القادمة بمجرد أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق.

وأردف بأن العملية العسكرية الخاصة تحولت إلى مواجهة واسعة النطاق بين روسيا والغرب وذلك في أعقاب التدخل المباشر لأوروبا والولايات المتحدة إلا إن روسيا ستأخذ في الاعتبار معلومات جهاز الاستخبارات الروسي حول نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية خلال المفاوضات بشأن أوكرانيا.

ولفت إلى إن بيانات الاستخبارات الخارجية الروسية حول استعداد لندن وباريس لتزويد كييف بأسلحة نووية بالغة الأهمية من حيث التهديد لنظام عدم الانتشار النووي.