زيلينسكي يدعو إلى تحديد موعد واضح لانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تحديد موعد واضح لانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة للعملية الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام البرلمان الأوروبي اليوم، الثلاثاء: "من المهم بالنسبة لنا الحصول على موعد واضح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إنه أمر بالغ الأهمية، كجزء من العملية الدبلوماسية الحالية التي تهدف إلى إنهاء الحرب".

وأعرب عن امتنانه للاتحاد الأوروبي الذي اتخذ موقفا حازما ضد العملية الروسية في أوكرانيا طوال تلك السنوات، وأكد ضرورة استمرار الاتحاد في هذا الموقف، لأن الخطر لم يتضاءل.

كما شكر زيلينسكي كل الدول التي ساندت بلاده على مدار الأربع سنوات الماضية، ودعمت أنظمة الطاقة الخاصة بها وأنظمتها الدفاعية.