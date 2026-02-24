قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بمركز الغنايم في أسيوط لمدة 9 ساعات| اعرف السبب

بسبب أعمال صيانة .. إنقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بمركز الغنايم بأسيوط لمدة 9 ساعات
بسبب أعمال صيانة .. إنقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بمركز الغنايم بأسيوط لمدة 9 ساعات
إيهاب عمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع مؤقت للمياه لمدة 9 ساعات ب 5 مناطق مركز الغنايم،  اعتبارًا من الساعة السادسة صباح غدا الأربعاء وحتى الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم، في إطار استكمال أعمال ربط خطي طرد صرف صحي أولاد إلياس وكوم اسفحت على محطة معالجة الغنايم.


وأوضحت الشركة أن تنفيذ هذه الأعمال يستلزم توقف بعض محطات المياه خلال فترة العمل، ما يترتب عليه انقطاع المياه عن عدد من المناطق، تشمل: عزبة بدر، السيول، المشايعة قبلي، مدخل المشايعة بحري، وجزء من الغنايم بحري، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكدت أن أعمال الربط تهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة الغنايم وتحقيق التشغيل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة واستدامتها، لافتة إلى أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبمعدلاتها الطبيعية.


وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز، والوحدات الصحية، وكافة الجهات الحيوية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة في الوقت ذاته توفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة، يمكن طلبها عند الحاجة.


وأوضحت الشركة استمرار تلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (125)، أو الهاتف (01280733990)، أو عبر واتساب (01281565653)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للشركة، وذلك حرصًا على التواصل الدائم مع المواطنين والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط مركز الغنايم طرد صرف صحي محطة معالجة الغنايم محطات المياه انقطاع المياه

