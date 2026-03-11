تمهيدًا لتنفيذ الصرف الصحي.. محافظ البحرالأحمر يتابع أعمال الجسات بمناطق النور والجوهرة

تابع الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، أعمال الجسات الجارية بمناطق تقسيم النور والجوهرة بمدينة الغردقة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للدراسات الفنية التي تسبق تنفيذ مشروع خطوط الصرف الصحي بالمناطق المستهدفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بالتوسع في مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمن خطة المحافظة لدعم منظومة الصرف الصحي بمدينة الغردقة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، إلى جانب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الجسات الجارية بالموقع ومتابعة سير العمل ميدانيًا.

وخلال الجولة، استمع محافظ البحر الأحمر إلى شرح تفصيلي من فريق العمل حول مراحل تنفيذ الدراسات الفنية، وقد أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن أعمال الجسات بمنطقة أبو نواس تم الانتهاء منها بالكامل، بينما يجري حاليًا استكمال 9 جسات متبقية بمناطق النور والجوهرة.

وأشار إلى أنه من المقرر إعداد التقرير الفني النهائي لأعمال الجسات عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، تمهيدًا لبدء تنفيذ خطوط الصرف الصحي بالمناطق المستهدفة، بما يسهم في دعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، شدد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الجسات والدراسات الفنية المرتبطة بها، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، لضمان سرعة البدء في تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة منه في أقرب وقت.

وأكد محافظ البحر الأحمر استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية داخل مدن المحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة المرافق العامة وتوفير خدمات الصرف الصحي للمناطق التي تحتاج إلى دعم في هذا القطاع الحيوي.