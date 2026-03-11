ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ حملات ميدانية موسعة للمرور على ثلاجات الحفظ ومنافذ بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني بالمراكز، وذلك في إطار تكثيف الجهود الرقابية وتوجيه الحملات التفتيشية، وتنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

وقالت المحافظة في بيان لها، إن الحملات أسفرت عن ضبط وتحريز 47.5 كجم من اللحوم والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة الخارجة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن ردع المخالفين وتأمين غذاء صحي وآمن للمواطنين.

على جانب آخر، شهدت محافظة الوادي الجديد، إطلاق مبادرة مجتمعية جديدة لتخفيض أسعار الدواجن، في إطار جهود مديرية الطب البيطري وبرعاية حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عصام محمد كومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.