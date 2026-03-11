نفاد تذاكر مباراة الترجي والأهلي بدوري الأبطال

كشف الناقد الرياضي هشام حنفي عن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.



كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قدرات باتريس بوميل مدرب الترجي وييس توروب مدرب الأهلي قبل موقعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي في تونس يوم 15 مارس الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح الكاف في تقرير عبر موقعه الرسمي أن، باتريس بوميل، قيادة العملاق التونسي خلال فترة انتقالية في تاريخ النادي، حيث يعمل على ترسيخ البنية التكتيكية والانضباط اللذين يُعرف بهما النادي.