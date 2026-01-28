3 نصائح مهمة عند شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح لأصحاب عداد الكهرباء مسبوق الدفع منها نصائج مهمة عند شحن كارت عداد الكهرباء

نصائح لشحن كارت عداد الكهرباء



1- يوضع الكارت في عداد الكهرباء مسبوق الدفع قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

2- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

3- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعًا للزحام الشديد على مراكز الشحن.

نصائح لترشيد الكهرباء



1- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.

2- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل مُتصلة للتقليل من الاستهلاك.

3- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

4- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك.

ومن مميزات العداد مسبوق الدفع أنه لا يفصل فجأة وإنما هناك أوقات صديقة حتى لو انتهى الرصيد دون التمكن من الشحن فى الوقت المناسب، فالعداد مبرمج على عدم الفصل في أيام الجمع والإجازات الرسمية، وكذلك من الساعة 5 مساء وحتى 10 صباحًا.

حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع



1 - التلاعب أو العبث بغطاء "روزيتة" العداد، في هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء، ويعرض مالك العداد إلي محضر وغرامة.

2 - زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد.

في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد (80 أمبير).. ويتم فصل التيار الكهربي لمدة دقائق (للتنبيه) ثم يعود التيار، ويُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

وفي حال استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لـ 3 مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد (بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأوجه).

3 - عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة.

في هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد بمجرد أن تضع الكارت بالعداد يتم إعادة التيار حتي نفاد الرصيد نهائيًا.