النيابة العامة تنظم 3 دورات لطلاب كلية القانون بالأكاديمية البحرية

في ضوء توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، وضمن تفعيل استراتيجية النيابة العامة للتدريب (2025–2030)، ولا سيما محورها الرابع المعني بنشر الوعي القانوني، نظم معهد البحوث الجنائية والتدريب ثلاث دورات تدريبية في مجال التحقيق الجنائي والمرافعة لطلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتضمنت الدورات برنامج معايشة عمليًا متكاملًا بمقر المعهد، شمل تدريب الطلاب على يد نخبة من السادة المحامين العامين ورؤساء النيابة، تناول عددًا من الموضوعات القانونية، من أبرزها: اختصاصات النيابة العامة، وآليات التحقيق الجنائي وجمع الأدلة، وجرائم الاعتداء على النفس، والعنف ضد المرأة، والجرائم الرقمية، وجرائم الإتجار في البشر والهجرة غير المشروعة، إلى جانب التدريب العملي على إعداد وإلقاء المرافعة أمام المحاكم الجنائية.

كما شملت الفعاليات تنظيم زيارات ميدانية لكلٍ من مجلسي النواب والشيوخ، ومقر مصلحة الطب الشرعي، للتعرف على آليات العمل بها، واختُتمت الدورات بتسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية للطلاب المشاركين.

وتأتي هذه الدورات تأكيدًا لحرص النيابة العامة على دعم طلاب كليات القانون، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية واعية ومؤهلة لخدمة العدالة والمجتمع.