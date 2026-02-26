قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
حوادث

النيابة العامة تنظم 3 دورات لطلاب كلية القانون بالأكاديمية البحرية

كتب محمد عبدالله :

في ضوء توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، وضمن تفعيل استراتيجية النيابة العامة للتدريب (2025–2030)، ولا سيما محورها الرابع المعني بنشر الوعي القانوني، نظم معهد البحوث الجنائية والتدريب ثلاث دورات تدريبية في مجال التحقيق الجنائي والمرافعة لطلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتضمنت الدورات برنامج معايشة عمليًا متكاملًا بمقر المعهد، شمل تدريب الطلاب على يد نخبة من السادة المحامين العامين ورؤساء النيابة، تناول عددًا من الموضوعات القانونية، من أبرزها: اختصاصات النيابة العامة، وآليات التحقيق الجنائي وجمع الأدلة، وجرائم الاعتداء على النفس، والعنف ضد المرأة، والجرائم الرقمية، وجرائم الإتجار في البشر والهجرة غير المشروعة، إلى جانب التدريب العملي على إعداد وإلقاء المرافعة أمام المحاكم الجنائية.

كما شملت الفعاليات تنظيم زيارات ميدانية لكلٍ من مجلسي النواب والشيوخ، ومقر مصلحة الطب الشرعي، للتعرف على آليات العمل بها، واختُتمت الدورات بتسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية للطلاب المشاركين.

وتأتي هذه الدورات تأكيدًا لحرص النيابة العامة على دعم طلاب كليات القانون، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية واعية ومؤهلة لخدمة العدالة والمجتمع.

نيابة نيابة عامة دورة تدريب

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

محافظ بورسعيد: الاستماع للمواطنين وحل مشكلاتهم على رأس أولويات العمل التنفيذي

للوقوف على احتياجاتهم.. محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته مع المواطنين

اللواء إبراهيم أبو ليمون :يوجه باستمرار أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المرافق لتحسين جودة الحياة للمواطنين

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي.. صور

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد مكتبة المنار وأعمال تطوير ممشى أهل مصر

بالصور

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

