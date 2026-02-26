قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون أدوية.. علاج مكثف للاكتئاب يحقق تحسنًا ملحوظًا خلال 5 أيام | تفاصيل
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
استفزاز أمريكي عدواني.. أول تعليق من روسيا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
الخارجية الأمريكية تدعو للقبول بهدنة إنسانية في السودان

هاجر ابراهيم

دعا مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية، للقبول بهدنة إنسانية في السودان، وفقا لنبأ عاجل “القاهرة الإخبارية”.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين من ذوي الإعاقة في مدينة الفاشر، غربي السودان.

وقالت المنظمة، في بيان صدر اليوم، إن قوات الدعم السريع استهدفت أشخاصاً من ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى توثيق حالات إعدام ميداني بحق "مبتوري أطراف" بعد اتهامهم بالانتماء إلى الجيش السوداني.

وأضاف البيان أن من بين الضحايا شاباً مصاباً بمتلازمة داون، أفادت المنظمة بأنه قتل أثناء محاولة شقيقته الفرار به من موقع الاشتباكات، حيث كانت تحمله على ظهرها لحظة إطلاق النار.


وفي وقت سابق، أضافت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية بالسودان، يوم الثلاثاء، أربعة من كبار قادة قوات الدعم السريع إلى قائمة العقوبات، بناءً على اقتراح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.


 


 

