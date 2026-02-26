الخارجية الأمريكية تدعو للقبول بهدنة إنسانية في السودان

دعا مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية، للقبول بهدنة إنسانية في السودان، وفقا لنبأ عاجل “القاهرة الإخبارية”.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين من ذوي الإعاقة في مدينة الفاشر، غربي السودان.

وقالت المنظمة، في بيان صدر اليوم، إن قوات الدعم السريع استهدفت أشخاصاً من ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى توثيق حالات إعدام ميداني بحق "مبتوري أطراف" بعد اتهامهم بالانتماء إلى الجيش السوداني.

وأضاف البيان أن من بين الضحايا شاباً مصاباً بمتلازمة داون، أفادت المنظمة بأنه قتل أثناء محاولة شقيقته الفرار به من موقع الاشتباكات، حيث كانت تحمله على ظهرها لحظة إطلاق النار.



وفي وقت سابق، أضافت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية بالسودان، يوم الثلاثاء، أربعة من كبار قادة قوات الدعم السريع إلى قائمة العقوبات، بناءً على اقتراح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.







